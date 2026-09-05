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Олимпийский чемпион Барроуз победил на турнире RAF в Мытищах и бросил вызов Махачеву

Олимпийский чемпион Барроуз победил на турнире RAF в Мытищах и бросил вызов Махачеву
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Завершилась схватка борцовского турнира RAF в Мытищах. Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе американец Джордан Барроуз встретился с чемпионом мира россиянином Магомедом Курбаналиевым.

Победу со счётом 10:0 одержал Барроуз, после выступления заявив о желании провести схватку с чемпионом UFC в двух весовых категориях россиянином Исламом Махачевым.

Полный кард турнира RAF в Мытищах:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;
Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;
Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;
Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;
Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;
Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;
Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;
Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;
Бо Никал — Ширвани Мурадов;
Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев;
Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани;
Юсуф Раисов — Мариф Пираев;
Вито Аруджау — Сослан Рамонов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира RAF в Мытищах.

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