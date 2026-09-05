Олимпийский чемпион Барроуз победил на турнире RAF в Мытищах и бросил вызов Махачеву

Завершилась схватка борцовского турнира RAF в Мытищах. Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе американец Джордан Барроуз встретился с чемпионом мира россиянином Магомедом Курбаналиевым.

Победу со счётом 10:0 одержал Барроуз, после выступления заявив о желании провести схватку с чемпионом UFC в двух весовых категориях россиянином Исламом Махачевым.

Полный кард турнира RAF в Мытищах:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;

Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;

Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;

Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;

Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;

Бо Никал — Ширвани Мурадов;

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев;

Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани;

Юсуф Раисов — Мариф Пираев;

Вито Аруджау — Сослан Рамонов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира RAF в Мытищах.