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Шара Буллет ответил на вопрос, когда проведёт следующий бой в UFC

Шара Буллет ответил на вопрос, когда проведёт следующий бой в UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов высказался о сроках следующего выступления в организации.

«Пока идут переговоры, есть кое-какие вещи, которые я не могу разглашать. Да, до конца года увидите», – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Шарабутдину Магомедову 32 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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