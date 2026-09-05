Хамзат Чимаев досрочно победил Тайрона Вудли в главном событии турнира RAF в Мытищах
Завершилось главное событие борцовского турнира RAF в Мытищах. Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаева встретился с американцем Тайроном Вудли. Досрочную победу (туше) одержал Чимаев.
Полный кард турнира RAF в Мытищах:
Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;
Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;
Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;
Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;
Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;
Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;
Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;
Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;
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