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Хамзат Чимаев досрочно победил Тайрона Вудли в главном событии турнира RAF в Мытищах

Хамзат Чимаев досрочно победил Тайрона Вудли в главном событии турнира RAF в Мытищах
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Завершилось главное событие борцовского турнира RAF в Мытищах. Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаева встретился с американцем Тайроном Вудли. Досрочную победу (туше) одержал Чимаев.

Прочие бои 2026. RAF
Хамзат Чимаев (W) — Тайрон Вудли
05 сентября 2026, суббота. 22:25 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
Туше
Тайрон Вудли

Полный кард турнира RAF в Мытищах:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;
Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;
Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;
Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;
Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;
Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;
Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;
Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;
Бо Ни