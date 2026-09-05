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Валентина Шевченко освободила титул UFC в наилегчайшем весе

Валентина Шевченко освободила титул UFC в наилегчайшем весе
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко освободила титул. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, ранее стало известно, что Шевченко получила травму и снялась с поединка с бразильянкой Наталией Силвой, который должен был состояться на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити, США.

Валентине Шевченко 38 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC.

В 2018 году стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе, после чего провела семь защит титула. В 2024 году стала двукратной чемпионкой. Всего на её счету в организации 15 побед, три поражения и одна ничья.

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