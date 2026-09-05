Ислам Махачев ответил на вызов олимпийского чемпиона Джордана Барроуза

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев ответил на вызов олимпийского чемпиона по вольной борьбе американца Джордана Барроуза, заявившего о желании провести с ним схватку после победы на турнире RAF в Мытищах.

«Поздравляю с победой, легенда. Если в клетке, в любое время в любом месте», — написал Махачев в социальной сети X.

Джордану Барроузу 38 лет. Американец является победителем Олимпийских игр — 2012. Шесть раз становился чемпионом мира (2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022) и трижды — бронзовым призёром (2014, 2017, 2019).