Наталия Силва и Ван Конг оспорят вакантный титул UFC, оставленный Валентиной Шевченко

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC 332, который состоится 4 октября в Солт-Лейк-Сити, США. Бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Конг сразятся за вакантный титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг), оставленный Валентиной Шевченко.

Наталии Силве 29 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира восемь побед.

Ван Конг 34 года. Китаянка дебютировала в UFC в 2024 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

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