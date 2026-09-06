Салахдин Парнасс нокаутировал Дэна Хукера в главном бою турнира UFC Fight Night 287

Завершился главный поединок турнира UFC Fight Night 287 в Париже, Франция, в котором 10-й номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер встретился с французским дебютантом Салахдином Парнассом.

Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Парнасс.

Салахдину Парнассу 28 лет. Французский спортсмен дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2017-го выступал в польской организации KSW, где становился чемпионом в двух весовых к