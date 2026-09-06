Результаты турнира UFC в Париже с главным боем Хукер — Парнасс

Сегодня, 5 сентября, в Париже, Франция, проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 287
Салахдин Парнасс победил Дэна Хукера техническим нокаутом (Раунд 1, 2:25)
Аксель Сола победила Фаресу Зиам нокаутом (Раунд 1, 1:40)
Майкл Пейдж победил Нурсултона Рузибоева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Даниил Донченко победил Пунаэле Сориано единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Кёртис Кэмпбелл победил Тревора Пика удушающим приёмом (Rear Naked Choke) — (Раунд 3, 3:07)
Лосене Кейта победил Мухаммаджона Наимова нокаутом (Раунд 1, 2:54)
Фелипе Лима победил Моргана Шарье единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Марио Пинто победил Райана Спэнна техническим нокаутом (Раунд 2, 0:55)
Модестас Букаускас победил Умара Си техническим нокаутом (Раунд 2, 3:57)
Павел Андруска победил Натаниэля Вуда единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Фабия Синтес победил Майкла Альджаруджа единогласным решением (29-28, 29-28, 29-27)
Нора Корноль победила Клаудию Сыгулу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Маттьё Лето Дюкло победил Луиса Фелипе Диаса нокаутом (Раунд 1, 4:35)