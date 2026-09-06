Результаты турнира UFC в Париже с главным боем Хукер — Парнасс

Сегодня, 5 сентября, в Париже, Франция, проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 287

Салахдин Парнасс победил Дэна Хукера техническим нокаутом (Раунд 1, 2:25)

Аксель Сола победила Фаресу Зиам нокаутом (Раунд 1, 1:40)

Майкл Пейдж победил Нурсултона Рузибоева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Даниил Донченко победил Пунаэле Сориано единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Кёртис Кэмпбелл победил Тревора Пика удушающим приёмом (Rear Naked Choke) — (Раунд 3, 3:07)

Лосене Кейта победил Мухаммаджона Наимова нокаутом (Раунд 1, 2:54)

Фелипе Лима победил Моргана Шарье единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Марио Пинто победил Райана Спэнна техническим нокаутом (Раунд 2, 0:55)

Модестас Букаускас победил Умара Си техническим нокаутом (Раунд 2, 3:57)

Павел Андруска победил Натаниэля Вуда единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Фабия Синтес победил Майкла Альджаруджа единогласным решением (29-28, 29-28, 29-27)

Нора Корноль победила Клаудию Сыгулу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Маттьё Лето Дюкло победил Луиса Фелипе Диаса нокаутом (Раунд 1, 4:35)