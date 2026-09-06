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Бо Никал оценил выступление Чимаева в схватке с Вудли, согласившись побороться с Хамзатом

Бо Никал оценил выступление Чимаева в схватке с Вудли, согласившись побороться с Хамзатом
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30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории до 84 кг, Бо Никал оценил выступление бывшего чемпиона UFC в среднем весе чеченца Хамзата Чимаева в схватке с соотечественником Тайроном Вудли, согласившись побороться с Борзом. Хамзат одержал досрочную победу (туше).

— Что могли бы отметить в выступлении Хамзата в схватке с Тайроном?
 — Хорошая техника, очень хорошая техника.

— Готовы ли вы теперь принять вызов и побороться с Хамзатом?
— В RAF? Да, погнали, — сказал Никал в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Никал имеет в своём профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.

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