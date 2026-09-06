Иэн Гэрри заявил, что сегодня он бы победил Ислама Махачева

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри заявил, что смог бы победить Ислама Махачева, если бы их поединок состоялся прямо сейчас. Об этом Гэрри рассказал в интервью DAZN.

«Очевидно, я расстроен результатом, но таков этот вид спорта. Самое главное, что я мог бы сделать лучше, — добавить немного больше объёма и чаще использовать удары ногами. Я чувствую, что если бы сейчас снова подрался с ним, то победил бы. Я просто хочу уже завтра вернуться в октагон и сделать всё это снова», — сказал Гэрри.

Ранее Махачев победил Гэрри единогласным решением судей в титульном бою UFC 330. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.