15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иэн Гэрри заявил, что сегодня он бы победил Ислама Махачева

Иэн Гэрри заявил, что сегодня он бы победил Ислама Махачева
Комментарии

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри заявил, что смог бы победить Ислама Махачева, если бы их поединок состоялся прямо сейчас. Об этом Гэрри рассказал в интервью DAZN.

«Очевидно, я расстроен результатом, но таков этот вид спорта. Самое главное, что я мог бы сделать лучше, — добавить немного больше объёма и чаще использовать удары ногами. Я чувствую, что если бы сейчас снова подрался с ним, то победил бы. Я просто хочу уже завтра вернуться в октагон и сделать всё это снова», — сказал Гэрри.

Ранее Махачев победил Гэрри единогласным решением судей в титульном бою UFC 330. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Материалы по теме
У UFC новый любимчик. Жёсткого бразильца уже готовят к титульнику с Махачевым
У UFC новый любимчик. Жёсткого бразильца уже готовят к титульнику с Махачевым
Комментарии