Хамзат Чимаев заявил, что его главный приоритет — зарабатывать деньги и помогать людям

Бывший чемпион UFC, чеченец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев высказался о плотном графике борцовских выступлений, заявив, что это его не беспокоит, поскольку его главная цель — зарабатывать деньги и помогать людям.

«Это не имеет для меня значения. Я пришёл сюда зарабатывать деньги. Я этого не скрываю. Я хочу заработать как можно больше денег и помочь как можно большему числу людей, когда у меня будет такая возможность», — приводит слова Чимаева Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.