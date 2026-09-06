15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

MMA-общественность отреагировала на дебют Парнасса в UFC

MMA-общественность отреагировала на дебют Парнасса в UFC
Комментарии

ММА-общественность отреагировало на дебют французского бойца Саладина Парнасса на турнире UFC Fight Night в Париже, где он одержал победу техническим нокаутом над Дэном Хукером в первом раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

«В лёгком весе появился новый претендент», — написал Нолан Кинг.

«За Салахдином Парнассом определённо стоит следить. Хайп вокруг него оправдан», — заявил Дерек Брансон.

«Парнасс жёстко с ним расправился. Добро пожаловать в UFC и в рейтинг!» — заявил Терренс Маккинни.

«В первом раунде своего дебютного боя в UFC, на глазах у родной публики. В лёгком весе появился новый претендент. Кто будет следующим для него? Макс Холлоуэй?» — сказал Брюс Баффер.

Материалы по теме
Стали известны бонусы турнира UFC в Париже с главным боем Хукер — Парнасс