MMA-общественность отреагировала на дебют Парнасса в UFC

ММА-общественность отреагировало на дебют французского бойца Саладина Парнасса на турнире UFC Fight Night в Париже, где он одержал победу техническим нокаутом над Дэном Хукером в первом раунде.

«В лёгком весе появился новый претендент», — написал Нолан Кинг.

«За Салахдином Парнассом определённо стоит следить. Хайп вокруг него оправдан», — заявил Дерек Брансон.

«Парнасс жёстко с ним расправился. Добро пожаловать в UFC и в рейтинг!» — заявил Терренс Маккинни.

«В первом раунде своего дебютного боя в UFC, на глазах у родной публики. В лёгком весе появился новый претендент. Кто будет следующим для него? Макс Холлоуэй?» — сказал Брюс Баффер.