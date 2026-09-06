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Фоторепортаж с турнира RAF Mocsow в Мытищах

Махачев поддерживал Кадика, школьники выбегали делать селфи с Чимаевым. Фото турнира RAF
RAF Moscow
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5 сентября в Мытищах состоялся борцовский турнир RAF (Real American Freestyle).

В главном событии вечера состоялась схватка двух экс-чемпионов UFC — Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли. Для Борза это был второй бой рамках лиги, до этого он побеждал Диллона Дэниса. Вудли тоже уже побеждал в RAF — в конце августа он одолел Хоакина Бакли. В итоге Чимаев забрал победу уже в первом отрезке схватки.

Также в рамках турнира Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одержал победу над бразильцем Нейманом Грейси, а титулованный борец Абдулрашид Садулаев уверенно одолел американца Зака Браунагеля.

Лучшие фото с турнира RAF Mocsow — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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