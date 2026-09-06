15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WWE Sunday Night's Main Event — во сколько начало, где смотреть, кард шоу

WWE Sunday Night's Main Event: кард нового шоу промоушена. Дебют рэпера на ринге
Комментарии

В ночь с 6 на 7 сентября на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, США, состоится дебютное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Sunday Night's Main Event #1. Основная часть шоу начнётся в 3:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и Peacock. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Sunday Night's Main Event. Кард шоу:

1. Коди Роудс против Рэнди Ортона.

Фото: wwe.com

2. Оба Феми против Брона Брейккера

Фото: wwe.com

3. Рэпер Лил Яхти против Барона Корбина (чемпион США) — если Яхти в своём дебюте на ринге продержится пять минут, то рестлер Трик Уильямс получит матч-реванш за титул США.

Фото: wwe.com

4. Шарлотт Флэр, Алекса Блисс и Тейтум Паксли против Джейд Каргилл, Мичин и Би-Фаб — командный матч 3 на 3.

Фото: wwe.com

Материалы по теме
Официально
Легенда WWE Батиста сыграет Кратоса в сериале по God of War — Variety
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android