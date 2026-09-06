WWE Sunday Night's Main Event: кард нового шоу промоушена. Дебют рэпера на ринге

В ночь с 6 на 7 сентября на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, США, состоится дебютное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Sunday Night's Main Event #1. Основная часть шоу начнётся в 3:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и Peacock. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.
WWE Sunday Night's Main Event. Кард шоу:
1. Коди Роудс против Рэнди Ортона.
Фото: wwe.com
2. Оба Феми против Брона Брейккера
Фото: wwe.com
3. Рэпер Лил Яхти против Барона Корбина (чемпион США) — если Яхти в своём дебюте на ринге продержится пять минут, то рестлер Трик Уильямс получит матч-реванш за титул США.
Фото: wwe.com
4. Шарлотт Флэр, Алекса Блисс и Тейтум Паксли против Джейд Каргилл, Мичин и Би-Фаб — командный матч 3 на 3.
Фото: wwe.com