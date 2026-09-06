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Белал Мухаммад отреагировал на победу Парнасса в дебютном бою в UFC

Белал Мухаммад отреагировал на победу Парнасса в дебютном бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад отреагировал на победу французского дебютанта Салахдина Парнасса над Дэном Хукером в главном бою турнира UFC Fight Night 287 в Париже, предположив, что следующим соперником новичка станет ветеран промоушена Майкл Чендлер.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

«Как я и говорил. Ну всё, следующим ему дадут Майкла Чендлера, хотя Парнасс против Салкиллда – это был бы огонь», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х.

Салахдину Парнассу 28 лет. Французский спортсмен дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2017-го выступал в польской организации KSW, где становился чемпионом в двух весовых категориях. Всего на его счету 26 побед и два поражения.

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