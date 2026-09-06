Парнасс бросил вызов Холлоуэю после победы над Хукером в дебютном бою в UFC

Бывший двойной чемпион KSW Салахдин Парнасс высказался о своём будущем в UFC после победы над Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 287 в Париже.

«Я лучший боец в мире. Просто лучший. Ожидал ли я, что получится оформить финиш? Да, конечно. Я все свои поединки выигрываю досрочно, все поединки заканчиваю нокаутом, так что я был уверен в таком результате. Что дальше? Буду ждать следующую схватку, хочу соперника из топ-5.

А вообще бой моей мечты — это бой с Максом Холлоуэем. Макс — легенда, огромное уважение ему. Он владел поясом BMF, поясом полулёгкого веса — он добился всего. В общем, я хочу подраться с Холлоуэем или с кем-то другим из топ-5. Я к этому готов», — приводит слова Парнасса аккаунт UFC в социальной сети Х.