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Парнасс бросил вызов Холлоуэю после победы над Хукером в дебютном бою в UFC

Парнасс бросил вызов Холлоуэю после победы над Хукером в дебютном бою в UFC
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Бывший двойной чемпион KSW Салахдин Парнасс высказался о своём будущем в UFC после победы над Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 287 в Париже.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

«Я лучший боец в мире. Просто лучший. Ожидал ли я, что получится оформить финиш? Да, конечно. Я все свои поединки выигрываю досрочно, все поединки заканчиваю нокаутом, так что я был уверен в таком результате. Что дальше? Буду ждать следующую схватку, хочу соперника из топ-5.

А вообще бой моей мечты — это бой с Максом Холлоуэем. Макс — легенда, огромное уважение ему. Он владел поясом BMF, поясом полулёгкого веса — он добился всего. В общем, я хочу подраться с Холлоуэем или с кем-то другим из топ-5. Я к этому готов», — приводит слова Парнасса аккаунт UFC в социальной сети Х.

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