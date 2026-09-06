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«По-умному выиграл бой». Шара Буллет — о выступлении Махачева в поединке с Гэрри

«По-умному выиграл бой». Шара Буллет — о выступлении Махачева в поединке с Гэрри
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32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился впечатлением насчёт выступления 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг соотечественника Ислама Махачева в бою с ирландцем Иэном Гэрри, который состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

— Не так давно выступил Ислам Махачев. Не возникло ли у вас ощущения, что в полусреднем весе ему придётся гораздо сложнее, чем в лёгком?
— А кому сейчас легко? Быть чемпионом никому не легко в любом весе. Если кто-то думают, что станешь чемпионом и там всё легко будет, тот глубоко ошибается. На нашей дороге оказывается очень много трудностей, которые мы должны пройти достойно. Терпение и труд всё перетрут. Сам Иэн Гэрри не обострял бой, хотя он вышел на поединок за чемпионский пояс и должен был забирать. Но он особо не прикладывался. Ислам Махачев по-умному выиграл бой, – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.