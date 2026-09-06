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Шара Буллет ответил, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Шара Буллет ответил, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева
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32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался насчёт следующего соперника чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева.

«Я думаю, для Ислама был бы интересен бой с Моралесом, так как он непобеждённый боец. Если в свой список побеждённых включит Моралеса, то он укрепит своё наследие», – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Майкл Моралес дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в июле 2017 года. В своём рекорде Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

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