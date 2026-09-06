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Шара Буллет рассказал, можно ли считать, что Махачев уже превзошёл Хабиба и Ф. Емельяненко

Шара Буллет рассказал, можно ли считать, что Махачев уже превзошёл Хабиба и Ф. Емельяненко
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32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, можно ли считать, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уже превзошёл легендарных Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко по достижениям в ММА.

«Каждый по-своему особенный. Хабиб был особенным тем, что не проигрывал, а Фёдор – в Pride в тяжёлом весе без допинг-контроля выходил и побеждал. Ислам более универсальный и идёт за наследием. Каждый по-своему легенда», – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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