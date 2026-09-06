32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал лучшего российского футболиста в истории.

— Лучший российский футболист в истории?

— Акинфеев, – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2017 года.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля.