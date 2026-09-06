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Шара Буллет объяснил, почему его схватку со Шлеменко отменили на турнире RAF в Москве

Шара Буллет объяснил, почему его схватку со Шлеменко отменили на турнире RAF в Москве
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32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, объяснил, почему его схватку с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко отменили на турнире RAF в Москве.

«Решили, что так будет лучше для нас. Просто посчитали, что для нас лучше будет побороться с иностранцами», – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2017 года.

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