Шара Буллет: Перейра как мужчина у меня не выиграл, а теперь, как тёлка, хочет победить

32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отреагировал на заявление своего бывшего противника, а также экс-бойца UFC бразильца Мишеля Перейры о том, что попытается вместе с адвокатом добиться пересмотра результата боя. Их противостояние состоялось на турнире UFC Fight Night 280 и завершилось победой Шары единогласным решением судей.

«Он как мужчина не смог выиграть [в бою со мной], а теперь, как тёлка, пытается победить. Девочкам волосы тянут, им сильно это не нравится. И он сейчас пытается выиграть за счёт того, что я его за волосы тянул и это как-то повлияло на ход боя», – сказал Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.