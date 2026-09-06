Тренер Валентины Шевченко поделился подробностями о травме спортсменки

Тренер бывшей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко Павел Федотов сообщил, что бой его подопечной против Наталии Силвы, запланированный на 3 октября в главном событии UFC 332, был отменён из-за травмы связок плеча и спины.

«Должны были драться с Силвой. Но в связи с травмой связок на плече и спине решили не форсировать и отложить бой. Говорят, что потребуется до восьми месяцев, чтобы связки полностью зажили. Поскольку восстановление займёт длительное время, мы приняли решение временно оставить пояс и после восстановления вернуться за ним», — приводит слова Федотова телеграм-канал «Ушатайка».

Напомним, бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Конг сразятся за вакантный титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг), оставленный Шевченко.