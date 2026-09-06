Боец UFC Никал: изучаю бои Хабиба и пытаюсь использовать его техники

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории до 84 кг, Бо Никал заявил, что внимательно изучает поединки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и старается перенимать его боевые приёмы.

«Мне нравится соревноваться с лучшими. Мне нравится борьба и по-настоящему жёсткая конкуренция. Все в команде Хабиба — крутые парни, так что, я думаю, это здорово. Они отличные для спорта. Я испытываю огромное уважение к Хабибу. Я смотрю все его бои, изучаю их и пытаюсь использовать некоторые из его техник для себя», — приводит слова Никала FREAK.MMA в социальной сети Х.