«Я вышел на бой с травмой». Рахмонов ответил Гэрри на слова о завершении карьеры

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление Иэна Гэрри о том, что тот «закончил» его карьеру, сообщив, что вышел на их поединок с травмой и уже имел проблемы со здоровьем за две недели до боя.

«Я уже получил травму перед этим боем. Я согласился на него, я не дрался год, я хотел драться. Хотя у меня были проблемы со здоровьем за две недели до боя с Иэном Гэрри, моя нога была опухшей. Когда он наносил удары, вероятно, потому что у меня полностью отсутствовала связка, я не чувствовал боли», — приводит слова Рахмонова Home of Fight в социальной сети Х.