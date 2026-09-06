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Рахмонов: мне нравится Махачев как человек, но самым серьёзным претендентом был я

Рахмонов: мне нравится Махачев как человек, но самым серьёзным претендентом был я
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Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов высказался о чемпионе в полусреднем весе Исламе Махачеве, заявив, что именно он, а не россиянин, был достоин титульного боя.

«Ислам стал чемпионом. Он делал некоторые странные вещи, которые мне не нравились. Конечно, мне нравится Ислам как человек, но самым серьёзным претендентом, тем, кто заслуживал этого, был я. Возможно, я не дрался год, но я выиграл семь боёв в UFC», — приводит слова Рахмонова Red Corner MMA в социальной сети Х.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

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