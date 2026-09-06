«Поражён им. Он побеждает всех и делает это легко». Легенда UFC — об Исламе Махачеве

Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен с восхищением высказался в адрес действующего обладателя пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я просто поражён им, прежде всего. Я так впечатлён. Он побеждает всех, и побеждает легко. Ислам не проигрывает ни одного боя. Он почти не проигрывает раунды. Как мне кажется, план Ислама Махачева провести бои ещё с двумя парнями — это правильное решение. Я думаю, это верная идея», – сказал Соннен в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.