15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов включил россиянина в топ своих любимейших бойцов в истории ММА

Шавкат Рахмонов включил россиянина в топ своих любимейших бойцов в истории ММА
Комментарии

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов назвал топ своих самых любимых бойцов за всю историю смешанных единоборств.

— Твой самый любимый боец?
— Мне Фёдор Емельяненко нравился, честно говоря. Фёдор, Мирко КроКоп, Джон Джонс – самые легендарные бойцы,— сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.

Материалы по теме
Шон Брэди — о Шавкате Рахмонове: не думаю, что он когда-нибудь снова будет драться