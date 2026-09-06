Шавкат Рахмонов включил россиянина в топ своих любимейших бойцов в истории ММА

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов назвал топ своих самых любимых бойцов за всю историю смешанных единоборств.

— Твой самый любимый боец?

— Мне Фёдор Емельяненко нравился, честно говоря. Фёдор, Мирко КроКоп, Джон Джонс – самые легендарные бойцы,— сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.