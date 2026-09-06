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Комментатор UFC: идут разговоры о втором бое Гейджи и Топурии

Комментатор UFC: идут разговоры о втором бое Гейджи и Топурии
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Комментатор UFC Джон Аник заявил, что руководство организации обсуждает возможный реванш за титул в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гейджи и грузином Илией Топурией.

«В UFC идут разговоры о том, чтобы попытаться организовать второй бой Гейджи и Топурии. Реванш будет грандиозным, и, если делать прогноз, я считаю, что именно он и произойдёт», — сказал Аник на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя).

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