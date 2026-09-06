Муртазалиев — о Тиме Цзю: он уже не будет прежним боксёром, чемпионов не победит

Экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу бывшего соперника австралийца Тима Цзю в поединке с Эрролом Спенсом-младшим.

«Не смотрел, видел только нарезки. Молодец, рад за него. Победил после трех плохих боёв. Но он уже не будет прежним боксёром. С такими возрастными бойцами, как Спенс, у него будет получаться. Можно победить Эрисланди Лару или Джермелла Чарло, который три года не дрался. Но против чемпионов в первом среднем весе он не победит», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Бахрам Муртазалиев проведёт следующий бой в России летом с боксёром из США — The Ring

Видео: Тим Цзю: самый сложный бой боксёра