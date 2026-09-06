Шавкат Рахмонов рассказал про своё отношение к грязному трэш-току

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов рассказал про своё отношение к трэш-току.

— Бывало ли такое, что тебе намекали со стороны UFC: будь громче и будешь больше зарабатывать?

— У меня не идёт быть громким, хайповать, кричать. Я не любитель, есть же люди, тип разный, пять пальцев у нас же не одинаковые, все мы разные. Я вот не люблю этого. Вот я зарабатываю, мне хватает, мне хайповать, кричать вообще не нужно. Мне самое важное пояс забрать. Потом посмотрим,— сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.