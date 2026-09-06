«Вот этот чёрный пацан». Рахмонов ответил, какого бойца UFC хотел бы побить за трэш-ток

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов назвал принципиального оппонента, с которым желает провести поединок.

— Если бы ты мог выбрать одного бойца, чтобы закрыть ему навсегда рот?

— Вот этот чёрный пацан Бакли. Он постоянно что-то там говорит, пишет, болтает. Если возможность будет, я его побью, — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В профессиональном рекорде американского бойца 21 победа (15 — досрочно) и восемь поражений. Бакли дебютировал в профессионалах в 2014 году.