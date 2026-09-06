«Я пришёл заработать и не скрываю этого». Хамзат Чимаев — о выступлениях в RAF

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о мотивации выступать в вольной борьбе в американской организации Real American Freestyle (RAF).

«Я пришёл заработать – я этого не скрываю. Хочу больше заработать, чтобы больше помогать людям, когда возможность появляется. Раньше у меня визы не было, и я дрался раз в год, заработки были не такие успешные», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.