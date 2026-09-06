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Экс-чемпион АСА Вагаев ответил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC

Экс-чемпион АСА Вагаев ответил, когда хотел бы провести следующий бой в UFC
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Бывший обладатель чемпионского пояса АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев ответил, когда планирует провести следующий бой в североамериканской организации.

«Пока ещё точной информации нет, но переговоры ведутся, но я жду, готовлюсь. Мне сказали, что в ближайшее время будет бой. Есть ли у меня у самого желание выступить на каком-то конкретном турнире? Я уже говорил, что буду готов выступить в октябре [на UFC 332 в Абу-Даби], и жду ответа, точную дату. Думаю в ближайшее время узнаем», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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