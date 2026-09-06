Хамзат Чимаев высказался насчёт следующего боя в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что у него возникли проблемы насчёт следующего поединка в североамериканской организации.

«Я всем бросаю вызовы, хочу побыстрее вернуться. Я до этого говорил, что хочу в октябре вернуться, звонил Хантеру – мне сказали, что Кайо и дю Плесси травмированы. Посмотрим, что будет, я точно не знаю. Может, Имавов и Стрикленд не подерутся, что-то случится – я буду готов выйти с любым», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.