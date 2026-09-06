Экс-чемпион KSW в двух весовых категориях подписал контракт с UFC, назван его соперник

Бывший чемпион Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) в полусредней и средней весовых категориях чех Роберто Солдич подписал контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

В дебютном поединке Роберто разделит октагон с американцем Хаосом Уильямсом (16-5, 9 КО/ТКО). Их бой пройдёт в лимите полусреднего веса и состоится 3 октября на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Фото: Пресс-служба UFC

Хорватский боец имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу (18 были одержаны досрочно), четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Роберто Солдич дебютировал в профессионалах 19 сентября 2014 года.