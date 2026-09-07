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Хамзат Чимаев: Стрикленд не хочет драться. Я готов забрать пояс

Хамзат Чимаев: Стрикленд не хочет драться. Я готов забрать пояс
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, заявил, что чемпион UFC в категории до 84 кг американец Шон Стрикленд отказывается проводить реванш с ним.

— Ты готов забрать пояс?
 — Конечно, готов. Мы ждём соперника. Стрикленд не хочет с нами драться. Может, позвонишь ему? Напишешь ему сообщение?

— Да.
— Скажи ему: «Хамзат тебя разнесёт!» — приводит слова Чимаева аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.

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