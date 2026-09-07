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Двалишвили: после поражения от Петра было тяжело осознавать, что я считаю себя лучше него

Двалишвили: после поражения от Петра было тяжело осознавать, что я считаю себя лучше него
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился мыслями насчёт поражения в реванше с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 323 и завершилось победой Петра единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Что было тяжело после последнего поражения — так это осознание того, что я считаю себя лучшим бойцом, чем Пётр Ян. Когда я принял этот бой за два месяца до его проведения, понимал, что рискую, потому что два месяца – очень короткий срок для подготовки. Когда я дрался с Кори Сэндхагеном, то тоже принял поединок спустя всего два месяца и времени было катастрофически мало. Против такого сильного парня, как Пётр Ян, нужно отдохнуть перед поединком, а затем провести хороший тренировочный лагерь. Но у меня не было отдыха, а подготовка была настолько интенсивной, что полностью вымотала меня. Никаких оправданий, но я знал, что принимаю большой риск», — приводит слова Двалишвили аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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