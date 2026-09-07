Рахмонов назвал фаворита в предполагаемом бою Махачева и Царукяна

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов назвал, победителя в поединке между действующим обладателем пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым и армянско-российским бойцом промоушена в лёгком весе (до 70 кг) Арманом Царукяном, если он состоится.

— Арман или Ислам?

— Ислам выиграет думаю.

— Сейчас на данном этапе времени Ислам сильнее Армана?

— Ислам сильнее, — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

В феврале UFC исключил казахстанца из рейтинга полусреднего дивизиона, где он занимал второе место. В апреле 31‑летний Рахмонов вернулся к тренировкам после травмы.