Колби Ковингтон допустил возвращение в UFC ради крупных предложений

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон заявил, что не завершил карьеру окончательно и готов вернуться в октагон, если получит крупное предложение от промоушена. В мае 38-летний американец объявил о завершении выступлений в смешанных единоборствах.

«Технически я завершил карьеру, но это было скорее формальностью, которая была необходима, чтобы я мог получить самые большие бои в RAF. Все знают, что моей первой настоящей любовью и страстью всегда была борьба. Отец привёл меня в борьбу ещё в детстве — это был семейный бизнес. Он боролся всю жизнь. Его отец тоже занимался борьбой, поэтому я просто продолжил семейную традицию, следуя по этому пути в мире реслинга. Это всегда была моя первая настоящая любовь и страсть.

Я не получал боёв в UFC. Мне практически не предлагали те поединки, которых я хотел. Я не попал в кард турнира в Белом доме. Я очень хотел там выступить и был готов драться с кем угодно. Даже с тяжеловесом, мне было всё равно. Я просто хотел выступить перед величайшим президентом всех времён Дональдом Трампом, но этого не произошло. Поэтому не думаю, что технически я завершил карьеру. Просто так было необходимо поступить, чтобы я мог бороться с такими парнями, как Арман [Царукян], Белал Мухаммад, Камару Усман и другими звёздными соперниками в RAF, а также вернуться к моей первой настоящей любви и страсти — борьбе.

Так что не знаю, может быть, я ещё вернусь ради одного боя. Я бы не сказал, что полностью завершил карьеру. Все продолжают говорить: «О, он завершил карьеру». Вы, наверное, просто не видите, что я делаю в RAF. Разрываю соперников. Я только что победил первого претендента в лёгком весе, и это было легко. Я сделал это так, будто всё было проще простого. Я всё ещё в расцвете сил. Я по-прежнему хорошо забочусь о своём теле и мозге, поэтому не сказал бы, что дверь полностью закрыта и карьера завершена. Я бы сказал, что сейчас у нас временный перерыв, пока я занимаюсь своим интересом и возвращаюсь к первой настоящей любви и страсти — борьбе в RAF.

Да, как я могу быть не в мире с собой? Я достиг вершины. Не так много людей вообще когда-либо выиграют титул UFC. Хотите называть его временным? Как угодно. Я в итоге избил действующего чемпиона и отправил его с арены на носилках, так что чемпионом был именно я. Все знают, что я был абсолютным чемпионом. Я достиг вершины. Я сделал всё. В какой момент нужно уйти? В какой момент ты просто продолжаешь получать удары и возвращаться в клетку?

Я никогда не собирался драться после 40 лет. Этого просто не должно было произойти. Я слишком много раз видел, как через наш зал проходили бойцы, продолжавшие выступать в позднем возрасте, и получали серьёзнейши