Пэдди Пимблетт ответил на слухи о переговорах по бою с Илией Топурией

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе британский боец Пэдди Пимблетт заявил, что не вёл переговоров о возможном поединке с экс-чемпионом Илией Топурией. Пимблетт одержал досрочную победу над Бенуа Сен-Дени в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, но с тех пор ему не предлагали следующего соперника.

Пимблетт: Я бы с удовольствием размазал ему [Илие] голову, но пока нужно подождать и посмотреть.

Интервьюер: Ходят слухи, что следующим может быть ваш бой друг с другом. В этом есть доля правды?

Пимблетт: Со мной пока никто об этом не говорил, так что посмотрим, что произойдёт.

Интервьюер: А если это будет не Илия, как думаешь, кто может стать твоим следующим соперником?

Пимблетт: Арман [Царукян], [Джастин] Гейджи, [Маурисио] Руффи, Чарльз [Оливейра], вариантов много. Когда мне скажут, с кем я буду драться, уверен, об этом узнают все остальные.

Интервьюер: Успеешь провести ещё один бой до конца года?

Пимблетт: Да, я собираюсь ещё раз подраться в этом году. Возможно, в декабре, надеюсь. Но посмотрим, что произойдёт, — сказал Пимблетт в интервью для MMAWeekly.com