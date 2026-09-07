Немков проведёт защиту титула PFL в тяжёлом весе против Билостенного 14 ноября

Чемпион PFL в тяжёлом весе российский боец Вадим Немков проведёт защиту титула против соотечественника Сергея Билостенного 14 ноября на турнире в Дубае. Бой пройдёт на «Кока-Кола Арене». Об этом официально объявил промоушен.

Фото: PFL

В данный момент Немков идёт на серии из 15 боёв без поражений. В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис и многих других.

На счету Билостенного в профессиональных смешанных единоборствах 15 побед и всего четыре поражения.