Фьюри заявил, что бой с Джошуа сорван, и вызвал Усика на третий поединок

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что его бой с соотечественником Энтони Джошуа не состоится. Вместо этого Цыганский король бросил вызов украинцу Александру Усику, которому дважды уступал по очкам в 2024 году.

«Энтони Джошуа опять обосрался, снова. Спустя 11 лет он наконец опять обосрался. Это приведёт меня только к бою с Александром Усиком.

Александр, ты его тренер и наставник, и ты знаешь, что он психологически слаб и никогда не решится драться с Цыганским королём, хотя ты сам дважды набрался смелости выйти против меня. В прошлый раз судьи отдали победу тебе — справедливо, молодец. Удачи тебе.

Давайте сделаем это снова. Давай проведём реванш в ноябре. Теперь мяч на твоей стороне. Ты хочешь драться со мной в этом году, в 2026-м, или заканчиваешь? Дай мне знать, потому что теперь я ищу нового соперника», — сказал Фьюри в видео для социальной сети.

Переговоры между Фьюри и Джошуа о крупном бое велись несколько месяцев, однако, по словам Фьюри, Джошуа «струсил». Промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее заявлял, что соглашение зависело от итогового гонорара его клиента. В качестве возможной арены назывался «Мэдисон Сквер Гарден», хотя команда Джошуа предпочитала «Уэмбли».

Фьюри и Усик провели два боя в 2024 году: в мае украинец победил раздельным решением судей, а в декабре — единогласным, сохранив пояса WBA, WBO и WBC.