Результаты дебютного шоу WWE Sunday Night's Main Event

В ночь с 6 на 7 сентября на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, США, состоялось дебютное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Sunday Night's Main Event #1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.
WWE Sunday Night's Main Event. Результаты шоу:
1. Доминик Мистерио победил Джо Хендри.
Фото: wwe.com
2. Рэпер Лил Яхти продержался в бою без дисквалификаций с чемпионом США Бароном Корбином пять минут. Его подопечный Трик Уильямс получил матч-реванш за чемпионство.
Фото: wwe.com
3. Трик Уильямс победил Барона Корбина и стал новым чемпионом США.
Фото: wwe.com
4. Оба Феми по дисквалификации победил Брона Брейккера. Вернувшийся после травмы Бронсон Рид атаковал стулом Феми.
Фото: wwe.com
5. Джейд Каргилл, Мичин и Би-Фаб победили Шарлотт Флэр, Алексу Блисс и Тейтум Паксли в командном матче 3 на 3.
Фото: wwe.com
6. Рэнди Ортон победил Коди Роудса.
Фото: wwe.com