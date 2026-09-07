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WWE Sunday Night's Main Event — результаты шоу

Результаты дебютного шоу WWE Sunday Night's Main Event
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В ночь с 6 на 7 сентября на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, США, состоялось дебютное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Sunday Night's Main Event #1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.

WWE Sunday Night's Main Event. Результаты шоу:

1. Доминик Мистерио победил Джо Хендри.

Фото: wwe.com

2. Рэпер Лил Яхти продержался в бою без дисквалификаций с чемпионом США Бароном Корбином пять минут. Его подопечный Трик Уильямс получил матч-реванш за чемпионство.

Фото: wwe.com

3. Трик Уильямс победил Барона Корбина и стал новым чемпионом США.

Фото: wwe.com

4. Оба Феми по дисквалификации победил Брона Брейккера. Вернувшийся после травмы Бронсон Рид атаковал стулом Феми.

Фото: wwe.com

5. Джейд Каргилл, Мичин и Би-Фаб победили Шарлотт Флэр, Алексу Блисс и Тейтум Паксли в командном матче 3 на 3.

Фото: wwe.com

6. Рэнди Ортон победил Коди Роудса.

Фото: wwe.com

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