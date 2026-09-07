15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили назвал самого сложного соперника в своей карьере

Мераб Двалишвили назвал самого сложного соперника в своей карьере
Комментарии

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили назвал бразильца Жозе Альдо самым сложным соперником в карьере. Двалишвили победил Альдо единогласным решением судей на UFC 278 в августе 2022 года.

«Я назову Жозе Альдо. На тот момент он был в отличной форме. У него была серия из трёх побед в моей весовой категории, и его было очень трудно перевести в партер. Я испытываю к нему огромное уважение. В то время он был очень и очень опытным по сравнению с тем, каким был я. И да, я победил его, и мне было одновременно радостно и грустно, потому что он для меня легенда и герой», — сказал Двалишвили в подкасте Beyond The Win.

Сейчас читают:
Ян вернул пояс — Мераб не смирился. Трилогия объявлена
Ян вернул пояс — Мераб не смирился. Трилогия объявлена