Мераб Двалишвили назвал самого сложного соперника в своей карьере

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили назвал бразильца Жозе Альдо самым сложным соперником в карьере. Двалишвили победил Альдо единогласным решением судей на UFC 278 в августе 2022 года.

«Я назову Жозе Альдо. На тот момент он был в отличной форме. У него была серия из трёх побед в моей весовой категории, и его было очень трудно перевести в партер. Я испытываю к нему огромное уважение. В то время он был очень и очень опытным по сравнению с тем, каким был я. И да, я победил его, и мне было одновременно радостно и грустно, потому что он для меня легенда и герой», — сказал Двалишвили в подкасте Beyond The Win.