Журналист объяснил, почему реванш Джастина Гейджи и Илии Топурии выгоден UFC

Журналист Аарон Бронстетер считает, что реванш между чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гейджи и грузино-испанским бойцом Илией Топурией имеет смысл с промоутерской точки зрения.

«Многие не согласятся, но с точки зрения промоушена это на самом деле самый логичный вариант. Если Илия победит, это снова поднимет его статус. Если Илия проиграет, Гейджи уйдёт на пенсию после двух побед подряд над восходящей звездой, а дивизион перезагрузится с кучей жизнеспособных претендентов», — написал Бронстетер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом. После четвёртого раунда угол Илии снял его с боя. Это стало первым поражением испано-грузина в карьере.