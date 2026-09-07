Экс-боец UFC Тюлюлин поделился ожиданиями от поединка Немкова и Билостенного на PFL Дубай

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин оценил предстоящий бой между соотечественниками Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который возглавит турнир PFL в Дубае 14 ноября.

«Для меня бой не очень хороший в силу того, что я дружу с обоими. Для спорта и MMA — бой очень крутой. И по именам, и по событию для российских смешанных единоборств. Очень серьёзный поединок. Будет интересно. Прогноз давать не хотелось бы, но озвучу свои мысли. Для меня это товарищи и друзья, с которыми очень много времени тренировались, готовились вместе. Но это спорт, ничего не поделать. Вадим более универсальный MMA-боец. У него лучше переходы, есть стойка, клинч, борьба. Больше опыта в пятираундовых противостояниях, титульных боях. Он проходил [Райана] Бейдера, Кори [Андерсона], [Йоэля] Ромеро. У него большой стрик без поражений. Он очень классно перешёл в тяжёлый вес, выглядит быстрее на фоне тяжеловесов. Не превратился в чистого ударника, оформляет проходы, клинч, контроль.

Прикольно, что оба дрались с [Ренаном] Феррейрой. И оба прошли его. Но совершенно разными способами. Вадим задушил, Серёга — разбивал. Билостенный — это не обычный большой парень, тяжеловес. У него хороший рекорд, заметный прогресс в боях. Феррейру он забил в третьем раунде, [Карла] Уильямса — во втором. Прогресс очевиден, списывать Сергея со счетов не стоит. Вижу, что самым опасным будет первый раунд. Именно в этот момент Билостенный попробует взорваться на свежести. Он очень плотно бьёт. И там может хорошенько «приехать» Вадиму. Немкову нужно уделять особенное внимание первому раунду. А во втором-третьем раундах преимущество чемпиона будет увеличиваться, на мой взгляд. Четвёртый-пятый раунды — это опыт. И если Сергей сможет навязать плотный и тяжёлый бой, просадить функционал Вадима, у него будут возможности. У Немкова есть огромный опыт пятираундовых поединков. Но к последним отрезкам он чаще всего становится чуть более «просаженным». И это будет возможностью для Сергея.

А глобально фаворит — Вадим. Но будем смотреть. Болеем за красивый бой. Обоим желаем удачи. Это спорт. Нужно не забывать об этом и относиться друг к другу с уважением», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.