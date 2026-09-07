Брайан Ортега заявил, что бойцы вне UFC способны размазать звёзд промоушена

Американский боец UFC Брайан Ортега заявил, что элитные бойцы за пределами организации способны побеждать звёзд промоушена. В качестве примера он привёл экс-чемпиона Bellator в полулёгком весе Эй Джея Макки, с которым тренируется в зале.

«Я рад, что перешёл в лёгкий вес. Скажем так, я рад, что он [Эй Джей] может надирать мне задницу здесь, в зале. Он подталкивает меня. Я помогаю подталкивать его. И это просто такое неожиданное везение, что я попал сюда. Жалею, что не пришёл сюда намного раньше. Но, понимаешь, UFC — это просто маркетинговая машина, не похожая на другие организации, и у них есть топы… Скажем так: есть люди за пределами UFC, которые нас размазали бы, и они это знают, но они никто. Они даже не дерутся. А есть люди, которые посвящают этому жизнь. И ты это видишь. Мастерство, технику, сердце и даже мышление — это не подделать.

Я ловлю себя на том, что во время спаррингов тянусь к его голосу, когда он подсказывает мне, что делать. А я мало на кого полагаюсь и мало кому доверяю. Но когда он говорит, я такой: «Окей, погнали». Я даже не сомневаюсь, потому что знаю, что он понимает, что делает, и знаю, что он на высочайшем уровне», — сказал Ортега в видео для YouTube-канала Anatomy of a Fighter.