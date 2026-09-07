Шавкат Рахмонов осудил Махачева за желание драться с Камару Усманом, а не с собой

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов выразил недовольство тем, что чемпион UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачева изначально выступал за организацию поединка против экс-обладателя титула UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана.

«Мне не понравилось, что он начал выбирать соперников. Камару Усман – хороший боец, его нельзя списывать, но сейчас он не чемпионского уровня. Когда Ислам стал чемпионом, начал делать непонятные вещи, говорить, что хочет драться с Камару Усманом. Мне это не понравилось. Уважаю Ислама как человека, но я заслуживал боя за пояс. Может быть, я год не дрался, но выиграл семь поединков и победил Иэна Гэрри», — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.