Шавкат Рахмонов объяснил, из-за чего у него возник конфликт с Чимаевым в 2022 году

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов высказался насчёт конфликта с экс-чемпионом UFC в среднем весе чеченцем Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Интересно было, но тогда Хамзат хайповал. У нас рекорд, мы оба непобеждённые. Он что-то там в соцсетях написал, по-моему, что-то, какое-то слово (в апреле 2022 года Шавкат в одном из интервью отметил, что его не впечатляют навыки борьбы Чимаева. Затем Хамзат написал оскорбительный комментарий: «Это кто ещё за чучело?» Позже публикация была удалена. — Прим. «Чемпионата»). После него начался какой-то конфликт у нас. Я просто уже не помню, с ним какой конфликт (смеётся). Что-то было у нас.

Он уже потом поднялся [в средний вес], что смысл там кричать, давай будем драться, туда-сюда, уже смысл? Моя весовая категория 77 кг, у меня не такой большой вес, чтобы там 84 или другие веса переходить, и я себя комфортно чувствую. Зачем мне там просто так воздух гонять?» — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.